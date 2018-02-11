إنتر يستعيد نغمة الانتصارات من جديد من بوابة ضيفه بولونيا

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نجح فريق إنتر في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه الصعب للغاية على حساب ضيفه فريق بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وقد سجل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من إيدير مارتينيز في الدقيقة الثانية ويان في الدقيقة الثالثة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بولونيا اللاعب الأرجنتيني رودريغو بالاسيو في الدقيقة الخامسة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق إنتر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق ساسولو سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق كالياري، فيما حقق فريق جنوى الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كييفو فيرونا بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق سامبدوريا الفوز على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بهدفين مقابل لا شئ، بينما حقق فريق تورينو الفوز على حساب ضيفه فريق أودينيزي بهدفين مقابل لا شئ.

وبالتالي رفع فريق ساسولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب، فيما رفع فريق كالياري رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب، كما رفع فريق جنوى رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب، بينما رفع فريق سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس في الترتيب، كما رفع فريق تورينو رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

هذا ومن المقرر أن تُقام في مساء اليوم مباراة أخرى والتي سوف تجمع بين فريق روما وبين ضيفه فريق بينيفينتو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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