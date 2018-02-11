مانشستر يونايتد يسقط في فخ نيوكاسل ويبتعد كثيراً عن صدارة البريمرليغ

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تعرض فريق مانشستر يونايتد إلى خسارة مفاجئة للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت جيمس بارك.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق نيوكاسل يونايتد اللاعب مات ريتشي في الدقيقة الخامسة والستين، علماً بان هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حقق فريق هدرسفيلد تاون فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي رفع فريق هدرسفيلد تاون رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق بورنموث عند 31 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

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