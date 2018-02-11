محمد صلاح يقود ليفربول إلى المركز الثالث في البريمرليغ ويواصل الضغط على هاري كين

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قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز سهل نسبياً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت ماري.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة والفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية والأربعين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ساوثهامبتون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

ومن جانبه واصل الفرعون المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع فريق ليفربول، وذلك بعدما رفع رصيد أهدافه مع الريدز في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 22 هدفاً خلف الهداف الإنجليزي هاري كين صاحب صدارة ترتيب الهدافين والذي سجل 23 هدفاً، علماً بأن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو يتواجد في المركز الثالث برصيد 21 هدفاً.