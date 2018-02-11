إيهاب جلال يدافع عن باسم مرسي ويمدح محمد عنتر

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تحدث الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي عن كلاً من ثنائي فريق الزمالك صانع الألعاب الواعد محمد عنتر إضافة إلى المهاجم باسم مرسي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد قام الكابتن إيهاب جلال بالدفاع عن المهاجم باسم مرسي، وذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة من جانب جماهير نادي الزمالك بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية إضافة إلى فقدانه الحس التهديفي على المرمى.

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ومن جانبه أيضاً طلب الكابتن إيهاب جلال من جماهير نادي الزمالك ضرورة تقديم الدعم والمساندة الكاملة إلى المهاجم باسم مرسي في الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المهاجم باسم مرسي يمتلك موهبة وقدرة تهديفية عالية وكل ما يحتاجه فقط هو الثقة حتى يعود من جديد إلى مستواه المعهود.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشاد الكابتن إيهاب جلال كثيراً بالنجم الصاعد محمد عنتر صانع ألعاب فريق الزمالك، حيث شدد على أن محمد عنتر يمتلك إمكانيات فنية عالية للغاية إضافة إلى موهبة فطرية، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أنه راهن على تألقه مع نادي الزمالك قبل أن يتم التعاقد في الميركاتو الشتوي الماضي.

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