حمدي النقاز يكشف عن سبب اختياره التوقيع للزمالك بدلاً من الأهلي

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تحدث النجم الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك حالياً في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي عن الفترة القصيرة الماضية التي قضاها رفقة نادي الزمالك حتى الآن، إضافة إلى السبب الرئيسي وراء اختياره التوقيع لنادي الزمالك بدلاً من النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الإثنين عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد النجم التونسي حمدي النقاز أنه قرر التوقيع لنادي الزمالك بدلاً من النادي الأهلي بسبب عدم رغبته في اللعب للنادي الأكثر تتويجاً بالألقاب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسلوب الكابتن إيهاب جلال الهجومي يُناسب أسلوب لعبه تماماً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الدولي التونسي حمدي النقاز على أن الملاعب في كرة القدم المصرية أفضل حالاً بكثير من الملاعب في كرة القدم التونسية، وهو الأمر الذي يُساعده كثيراً في تقديم المستوى المميز الذي تنتظره منه جماهيره وجماهير نادي الزمالك.

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