شديد قناوي يُهاجم النادي الأهلي مرة أخرى

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قام الكابتن أحمد شديد قناوي لاعب النادي الأهلي سابقاً ولاعب نادي الإنتاج الحربي حالياً بمهاجمة النادي الأهلي مرة أخرى في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك بسبب الطريقة التي رحل بها عن صفوف القلعة الحمراء في السنوات الماضية.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأحد عبر شاشة قناة أون سبورت في برنامج مساء الأنوار رفقة الإعلامي مدحت شلبي، أكد النجم أحمد شديد قناوي أنه لم يحصل على حقه حتى هذه اللحظة من جانب النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء جاء بطريقة غير لائقة تماماً.

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حيث حدث ذلك من خلال اتصال هاتفي حدث بينه وبين الكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الأهلي في ذلك الوقت، مشدداً في ختام تصريحاته أن النادي الأهلي لم يُفكر حتى هذه اللحظة في تكريمه على السنوات التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

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