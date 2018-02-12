قرار هام من الجهاز الفني للأسيوطي سبورت قبل مواجهة الأهلي

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق قراراً هاماً للغاية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة المقبلة أمام نظيره فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأسيوطي سبورت بقيادة الكابتن علي ماهر أن تتجه بعثة فريق الأسيوطي سبورت إلى مدينة الإسكندرية في يوم الخميس، وذلك قبل موعد انطلاقة المباراة ب24 ساعة حتى يتفادى الفريق عامل الإرهاق أو الإصابات.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأسيوطي سبورت وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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