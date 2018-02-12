موعد مباراة الأهلي السعودي وتراكتور الإيراني بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وتراكتور بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق تراكتور الإيراني نظيره فريق الأهلي السعودي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وتراكتور

ستُقام مباراة الأهلي وتراكتور في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وتراكتور

ستكون مباراة الاهلي وتراكتور منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق رؤوف خليف هو معلق المباراة.