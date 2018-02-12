موعد مباراة الدحيل القطري وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الدحيل وذوب آهن في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الدحيل القطري نظيره فريق ذوب آهن الإيراني اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الدحيل وذوب آهن

ستُقام مباراة الدحيل وذوب آهن في عصر اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الدحيل وذوب آهن

ستكون مباراة الدحيل وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

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