موعد مباراة الجزيرة الإماراتي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الجزيرة والغرافة في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الجزيرة الإماراتي نظيره فريق الغرافة القطري في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الجزيرة والغرافة

ستُقام مباراة الجزيرة والغرافة في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة والغرافة

ستكون مباراة الجزيرة والغرافة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الدحيل القطري وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة