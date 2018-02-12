موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ستُقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

ستكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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