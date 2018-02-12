موعد مباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون بمشاركة “أحمد حجازي” و”علي جبر” في الدوري الانجليزي اليوم الاثنين 12/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون بمشاركة “أحمد حجازي” و “علي جبر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون

ستُقام مباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون

ستكون مباراة تشيلسي ووست بروميتش ألبيون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / دافيد لويز / غاري كاهيل

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / إيدن هازارد

خط الهجوم: أوليفيه جيرو

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