قلق في البيت الكتالوني بسبب الفرنسي عثماني ديمبيلي

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بات هناك حالة من القلق بين جماهير نادي برشلونة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الغياب المتكرر والمستمر من جانب النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي عن صفوف فريق برشلونة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب منذ وصوله إلى البيت الكتالوني في الصيف الماضي.

ولعل ما ساهم في زيادة ذلك القلق لدى جماهير النادي الكتالوني هو غياب اللاعب الفرنسي عثماني ديمبيلي عن المران الصباحي للفريق الكتالوني اليوم الإثنين، لتؤكد صحيفة سبورت الإسبانية بعدها مباشرة أن اللاعب الفرنسي قد شعر بألم بسيط في المعدة قبل انطلاقة المران مما جعل الجهاز الطبي لنادي برشلونة يسمح له بالغياب عن الحصة التدريبية.

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ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً لم تتطرق الصحيفة إلى إمكانية مشاركة اللاعب عثماني ديمبيلي في الحصة التدريبية لفريق برشلونة في يوم غداً الثلاثاء، وهو ما يعني إما أن اللاعب سوف يكون جاهزاً بشكل طبيعي لخوض المران رفقة زملائه، أو أن إصابة جديدة سوف تُطارد النجم الفرنسي الواعد.

وكان النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي قد تعاقد مع نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك في صفقة قياسية للغاية وصلت إلى مبلغ 100 مليون يورو تقريباً قادماً من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من إثبات نفسه بالشكل اللازم في البيت الكتالوني.

ويأتي ذلك طبعاً في ظل الإصابات المتكررة التي تعرض لها منذ مطلع الموسم الحالي وحتى الآن، حيث تعرض النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي إلى إصابة في أربطة الركبة في الدور الأول من عمر الموسم الحالي والتي جعلته يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وحينما عاد إلى الملاعب تعرض إلى إصابة أخرى والتي جعلته يغيب حوالي شهر تقريباً عن الملاعب.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي برشلونة أن يكون النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي جاهزاً في الفترة المقبلة، وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر فريق برشلونة في الأشهر القليلة القادمة من عمر الموسم الحالي.

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