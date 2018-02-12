تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك استعداداً لمباراته المرتقبة في مساء اليوم الإثنين أمام ضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

Advertisements

ومن جانبه من المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / وليد أزارو

إقرأ أيضاً: قلق في البيت الكتالوني بسبب الفرنسي عثماني ديمبيلي