الوحدة الإماراتي يبدأ مشواره الآسيوي بسقوط كارثي في أوزبكستان

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بدأ فريق الوحدة الإماراتي مشواره الآسيوي في العام الحالي 2018 م بطريقة كارثية للغاية عقب خسارته القاسية خارج أرضه على يد مضيفه فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب لوكوموتيف.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق لوكوموتيف طشقند في المباراة كلاً من البرازيلي نيفالدو في الدقيقة الخامسة والعشرين وإكرام في الدقيقة الثالثة والخمسين والدقيقة السابعة والثمانين، إضافة إلى سالم سلطان بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والخمسين وراشيدوف في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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هذا وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، علماً بأن المجموعة الثانية تضم أيضاً كلاً من فريق الدحيل القطري إضافة إلى فريق ذوب آهن الإيراني.

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