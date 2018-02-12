تعرف على حكم المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي قمة نارية أوروبية من العيار الثقيل، وذلك حينما يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بضيفه فرق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث تأتي هذه المباراة المرتقبة للغاية بين الطرفين في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تُقام في اليوم السادس من شهر مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

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ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، وعلى الرغم من أن الحكم الإيطالي صاحب ال44 عاماً لم يسبق له وأن أدار سوى مباراة واحدة فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، إلا أنه يتمتع بصرامة وخبرة كبيرة للغاية مما يؤهله لإدارة هذه المباراة المرتقبة بين الفريق الملكي وبين الفريق الباريسي.

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