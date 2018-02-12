كافاني: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال أمر مميز ومباراة الذهاب معقدة

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تحدث النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريقه باريس سان جيرمان وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال مقابلة أجراها النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مع صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين، أكد النجم إدينسون كافاني أن مواجهة فريق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال يُعتبر أمراً مميزاً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب أيضاً التكهن بنتيجة المباراة أو معرفة عدد التي سوف يقدر كل فريق على تسجيلها في المباراة.

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كما أضاف النجم إدينسون كافاني أيضاً أن فريقه يستعد بشكل جيد للغاية من أجل خوض هذه المباراة مثلما يفعل في كل المسابقات في الموسم الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن تعاقد نادي باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مع لاعبين كبار مثل النجم البرازيلي نيمار جونيور والنجم الفرنسي كيليان مبابي إضافة إلى النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس يُحفز الفريق كثيراً من أجل المنافسة بقوة على كل الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم إدينسون كافاني على أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو سوف تكون في غاية الصعوبة على الطرفين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريقه سوف يدخل المباراة متحمساً للغاية وخاصة وأنه سوف يواجه لاعبين كبار وأصحاب خبرات كبيرة في عالم كرة القدم.

وعن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان أشاد النجم إدينسون كافاني به كثيراً، مؤكداً أنه يُقدم عملاً أكثر من رائع مع الفريق الباريسي وخاصة وأنه يمنح كافة اللاعبين الثقة اللازمة من أجل الفوز في المباريات إضافة إلى كونه يتعامل باحترام مع جميع لاعبي الفريق سواء اللاعبون القدامى أو حتى الوافدون الجدد في الصيف الماضي.

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