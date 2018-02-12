اتحاد الكرة يرفض طلب مرتضى منصور بخصوص مباراة الزمالك والإسماعيلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد رفض طلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بخصوص المباراة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد رفض طلب المستشار مرتضى منصور، والذي كان بخصوص نقل مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بدلاً من ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن المباراة سوف تُقام بشكل طبيعي على ملعب الإسماعيلية، علماً بأن طلب المستشار مرتضى منصور قد جاء بناءً على رغبته في التساوي مع فريق الأهلي والذي خاض مباراته سواء ذهاباً أو إياباً أمام فريق الإسماعيلي على ملعب برج العرب.

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