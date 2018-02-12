رونالدو: نحترم باريس سان جيرمان ونسعى لتقديم أداء جيد في المباراتين

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تحدث الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المرتقبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين ناديه الملكي وبين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أكد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أن فريقه يحترم فريق باريس سان جيرمان كثيراً، وخاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة واللاعبين المتواجدين في تشكيلة الفريق الباريسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو على أن فريقه سوف يسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة وتقديم أداء رائع في المباراتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق ريال مدريد محافظ على تركيزه بشكل مثالي قبل خوض هذه الملحمة الأوروبية.

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