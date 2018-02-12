ريال مدريد يضع نجم ميلان ضمن أولوياته من أجل ضمه في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني قد وضع ضمن أولوياته قائد نادي ميلان الإيطالي وهو المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ريال مدريد تُجهز عرضاً كبيراً تصل قيمته إلى مبلغ 40 مليون يورو، وذلك من أجل تقديمه بشكل رسمي في الفترة المقبلة إلى إدارة نادي ميلان من أجل ضم المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اختيار المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي قد جاء بناءً على رغبة كبيرة من طرف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، وخاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب والتي من الممكن أن تُساعد الفريق الملكي على حل أزماته الدفاعية التي ظهرت بشكل واضح في الموسم الحالي.

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