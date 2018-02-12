فيديو: صلاح أمين يقود طلائع الجيش إلى فوز صعب على طنطا

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حقق فريق طلائع الجيش فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طنطا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب طنطا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريق طلائع الجيش في المباراة اللاعب صلاح أمين في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق طنطا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

الهدف الوحيد لفريق طلائع الجيش في المباراة عبر صلاح أمين

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