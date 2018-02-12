الدحيل القطري يتخطى عقبة ذوب آهن الإيراني ويمنح العرب أولى النقاط في دوري الأبطال

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تمكن فريق الدحيل القطري من تحقيق أولى الانتصارات العربية في المشوار الآسيوي في العام الحالي 2018 م عقب فوزه على حساب ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد افتتح فريق ذوب آهن في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عشر عبر لاعبه كيروس ستانلي، إلا أن فريق الدحيل نجح في الشوط الثاني في قلب الطاولة على ضيفه وذلك بعدما سجل أهدافه كلاً من القطري كريم بوضيف في الدقيقة الرابعة والسبعين والدقيقة السادسة والسبعين إضافة إلى النجم التونسي يوسف المساكني في الدقيقة الرابعة والثمانين.

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هذا وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً كلاً من فريق الوحدة الإماراتي إضافة إلى فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان.

ومن جانبه كان فريق الوحدة قد تعرض إلى خسارة قاسية خارج أرضه اليوم أيضاً على يد مضيفه فريق لوكوموتيف طشقند بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبناءً على نتائج الجولة الأولى في هذه المجموعة انفرد كلاً من فريق لوكوموتيف طشقند وفريق الدحيل بصدارة جدول ترتيب المجموعة مناصفة مع بعضهما مع العلم بأن فارق الأهداف يصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق الأوزبكي.

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