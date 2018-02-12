حسين الشحات: مواجهة الهلال صعبة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

Advertisements

تحدث النجم المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق العين وبين مضيفه فريق الهلال السعودي في مساء يوم غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي لنادي العين، أكد النجم حسين الشحات أن المواجهة التي سوف تجمع بين فريقي العين والهلال سوف تكون في غاية الصعوبة على الطرفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يثق في قدرته وقدرة زملائه في الفريق على تحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث.

Advertisements

كما أضاف النجم المصري حسين الشحات أيضاً أن ثقته كبيرة للغاية في زملائه في فريق العين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يدخل جميع المباريات مع فريقه العين طامحاً لتحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة وأن نادي العين نادي كبير سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى على المستوى الآسيوي.

وفي ختام تصريحاته أشار النجم حسين الشحات إلى أن كل مباراة لها ظروفها، مؤكداً أن تاريخ المواجهات بين الفريقين لا يُعتبر مقياساً على الإطلاق لنتائج المباريات المستقبلية بين الطرفين، وذلك في إشارة منه لما حدث في نسخة العام الماضي 2017 م في مسابقة دوري أبطال آسيا.

حيث التقى فريق العين مع نظيره فريق الهلال في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما حقق الهلال فوزاً عريضاً في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في العاصمة السعودية الرياض على ملعب الملك فهد.