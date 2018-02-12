فيديو: الأهلي يصطاد ذئاب الجبل للمرة الثانية توالياً ويقترب من حسم الدوري

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حقق فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من المغربي وليد أزارو في الدقيقة السادسة والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة والنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الثانية والعشرين والدقيقة الخامسة والثمانين وإسلام محارب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة..

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فيما سجل أهداف فريق المقاولون العرب كلاً من محمد فاروق في الدقيقة السابعة والأربعين في الشوط الأول وأحمد علي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق الأهلي موقعه في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة وبفارق أربعة عشر نقطة كاملة عن مُلاحقه المباشر فريق الإسماعيلي، فيما استقر رصيد فريق المقاولون العرب عند 31 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيلة فريق المقاولون العرب الأساسية في المباراة

محمود أبو السعود / محمد سمير / خالد عبد الرازق / محمد فاروق / أحمد علي / محمد إبراهيم / توريك جبرين / محمد شوقي غريب / أحمد علي كامل / إبراهيم صلاح / طاهر محمد طاهر

ملخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب

في شوط المباراة الأول ضغط فريق الأهلي منذ اللحظات الأولى بحثاً عن تسجيل الأهداف من أجل حسم اللقاء مبكراً، وفي الدقيقة السابعة نجح المارد الأحمر في تحقيق مبتغاه وذلك عبر المهاجم المغربي وليد أزارو وسط فرحة عارمة من جماهير النادي الأهلي القليلة الحاضرة في المدرجات.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بنسبة كبيرة للغاية، وفي الدقيقة السادسة عشر تحقق له ما أراد وذلك حينما سجل له النيجيري جونيور أجايي الهدف الثاني وسط دفاع ضعيف تماماً من جانب فريق المقاولون العرب.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين تمكن المارد الأحمر من تسجيل ثالث أهدافه في المباراة وهذه المرة عبر وليد أزارو مرة أخرى إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي لمس الكرة باليد من طرف المهاجم المغربي قبل تسجيل الهدف، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين سدد النجم عبد الله السعيد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى محمود أبو السعود تصدى للكرة وحرمه من التسجيل.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن فريق المقاولون العرب من تقليص الفارق بعدما سجل له النجم الواعد محمد فاروق أولى الأهداف ليٌشعل أجواء المباراة من جديد بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق المقاولون العرب الضغط بشكل مكثف على مضيفه سعياً لإدراك التعادل ومن ثم قلب الطاولة عليه، وفي الدقيقة الخامسة والخمسين سنحت أمام فريق المقاولون العرب فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها المهاجم أحمد علي بنجاح مسجل ثاني الهدف الثاني ومدركاً التعادل لفريقه.

وبعدها بثلاثة دقائق حاول الكابتن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف وذلك من خلال إشراك النجم المخضرم محمد ناجي جدو بدلاً من اللاعب طاهر محمد طاهر، أما على الجانب المقابل فقد ضاعف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من قوة فريقه الهجومية من خلال إشراك النجم الواعد صلاح محسن بدلاً من متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور.

وفي الدقيقة الرابعة والستين أجرى الكابتن حسام البدري ثاني تبديلاته في المباراة من خلال إشراك النجم وليد سليمان بدلاً من الجنوب أفريقي باكا، وبعدها بدقيقتين كاد وليد سليمان ينجح في تسجيل ثالث أهداف فريقه بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين سدد الظهير الأيسر صبري رحيل كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلا أن حارس المرمى محمود أبو السعود تصدى لها ببراعة كبيرة، وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثمانين نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الثالث له في المباراة وذلك عبر النيجيري جونيور أجايي مهدياً لفريقه الانتصار الصعب والنقاط الكاملة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حسم البديل إسلام محارب نتيجة المباراة بشكل نهائي وذلك من خلال تسجيل الهدف الرابع لمصلحة فريق الأهلي قاضياً على كل آمال فريق المقاولون العرب المتبقية في اللقاء، قبل أن يختتم المغربي وليد أزارو مهرجان أهداف فريقه من خلال تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الهدف الأول لفريق الأهلي في المباراة عبر وليد أزارو

الهدف الثاني لفريق الأهلي في المباراة عبر جونيور أجايي

الهدف الثالث لفريق الأهلي في المباراة عبر جونيور أجايي

الهدف الرابع لفريق الأهلي في المباراة عبر إسلام محارب

الهدف الخامس لفريق الأهلي في المباراة عبر وليد أزارو

الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في المباراة عبر محمد فاروق

الهدف الثاني لفريق المقاولون العرب في المباراة عبر أحمد علي

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