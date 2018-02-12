أهلي جدة يُحقق انتصاره الأول في مشواره الآسيوي على حساب تراكتور الإيراني بمشاركة “مؤمن زكريا”

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حقق فريق أهلي جدة السعودي فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق تراكتور الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي في العاصمة العمانية مسقط.

وقد نجح في تسجيل هدف فريق أهلي جدة الوحيد في المباراة اللاعب مهند عسيري في الدقيقة السابعة والستين، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وفي مباراة أخرى عن المجموعة ذاتها حسم فريق الجزيرة الإماراتية مباراة القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم أيضاً على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الجزيرة كلاً من رومارينهو في الدقيقة العاشرة وعلي مبخوت في الدقيقة السابعة والعشرين وأحمد العطاس في الدقيقة التاسعة والستين، فيما سجل أهداف فريق الغرافة كلاً من الإيراني مهدي تاريمي في الدقيقة الحادية عشر إضافة إلى الهولندي ويسلي شنايدر في الدقيقة الحادية والسبعين.

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