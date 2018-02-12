البدري يكشف عن سبب عودة المقاولون في المباراة ويُدافع عن صلاح محسن

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قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني عشر من شهر فبراير الحالي على المباراة التي فاز فيها فريقه، وذلك على حساب فريق المقاولون العرب بخمسة أهداف مقابل هدفين في مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً في المؤتمر الصحفي، أكد الكابتن حسام البدري أن السبب الرئيسي في عودة فريق المقاولون العرب من جديد في أجواء المباراة وتعديل النتيجة في مطلع الشوط الثاني كان بسبب شعور لاعبي فريق الأهلي بالارتياح الشديد بعد تسجيل هدفين في بداية المباراة.

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كما أشار أيضاً في حديثه إلى أن ما حدث اليوم أمام فريق المقاولون العرب يُعتبر درساً كبيراً للغاية لكل لاعبي فريق الأهلي، مؤكداً أن المباراة شهدت العديد من السلبيات على فريق الأهلي والتي سوف يقوم بشرحها لهم في الفترة المقبلة، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً وجه الكابتن حسام البدري الشكر إلى لاعبي فريق الأهلي وخاصة بعد نجاحهم في تحقيق الانتصار في نهاية المطاف.

وفي ختام تصريحاته قام الكابتن حسام البدري بالدفاع عن النجم الواعد صلاح محسن، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللاعب أدى دوره في الدقائق التي شارك فيها على أكمل وجه وليس من الشرط أن يُحرز هدفاً أو يظل مستحوذاً على الكرة حتى يٌقنع أحد بمستواه.

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