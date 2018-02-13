موعد مباراة الوصل الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوصل الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الوصل الإماراتي نظيره فريق السد الإماراتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الوصل والسد

ستُقام مباراة الوصل والسد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الوصل والسد

ستكون مباراة الوصل والسد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق رؤوف خليف هو معلق المباراة.