موعد مباراة الريان القطري واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الريان القطري واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الريان القطري نظيره فريق استقلال طهران الإيراني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الريان واستقلال طهران

ستُقام مباراة الريان واستقلال طهران في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الريان واستقلال طهران

ستكون مباراة الريان واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

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