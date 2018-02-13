موعد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 13/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الهلال السعودي نظيره فريق العين الإماراتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الهلال والعين

ستُقام مباراة الهلال والعين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة 19:25 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

ستكون مباراة الهلال والعين منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة

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