موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 13/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير

ستُقام مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير

ستكون مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى كما سيكون أيضاً المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش

خط الهجوم: غونزالو هيغواين

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / هيونغ سون مين

خط الهجوم: هاري كين

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