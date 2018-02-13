موعد مباراة مانشستر سيتي وبازل في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 13/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبازل في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بازل السويسري نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبازل

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وبازل في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبازل

ستكون مباراة مانشستر سيتي وبازل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى كما سيكون أيضاً المعلق سوار الذهب هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

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