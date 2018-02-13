الشناوي: حلمي هو المونديال وعلاقتي باكرامي قوية جداً

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تحدث النجم الواعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة به على المستوى الشخصي، ومن أبرزها أحلامه وطموحاته في الفترة المقبلة إضافة إلى طبيعة علاقته مع النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي أيضاً.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد النجم الواعد محمد الشناوي أن حلمه وهدفه الرئيسي في الفترة المقبلة هو التواجد في قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يبذل أقصى مجهود لديه من أجل تحقيق حلمه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الواعد محمد الشناوي على أن العلاقة التي تجمع بينه وبين زميله في فريق الأهلي شريف إكرامي قوية جداً، نافياً بذلك كل الشائعات التي أشارت إلى وجود بعض الخلافات في الآونة الأخيرة بين الثنائي بسبب المشاركة الأساسية في المباريات مع المارد الأحمر.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم الواعد محمد الشناوي أن عودة الجماهير وخاصة جماهير النادي الأهلي من جديد إلى الملاعب سوف يُشكل دافعاً معنوياً كبيراً لكل لاعبي المارد الأحمر في الفترة المقبلة، متمنياً أن ينجح هو وزملائه في إسعاد جماهير القلعة الحمراء من خلال تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب.

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