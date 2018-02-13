تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2018

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قام النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي بإرسال خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بخصوص تحديد موعد المباراة الأولى لفريق الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

حيث قرر النادي الأهلي أن تكون مباراته الأفريقية الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في اليوم السادس من مطلع شهر مارس المقبل، وذلك على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وينتظر فريق الأهلي في الدور التمهيدي الثاني والأخير في المسابقة الفائز من مواجهة فريق ريال كاديوجو البوركيني مع فريق مونانا الغابوني، علماً بأ الفريق البوركيني تمكن من الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت بين الطرفين على أرض دولة بوركينا فاسو بهدف وحيد مقابل لا شئ، على أن تُقام مباراة الإياب بينهما في اليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على أرض دولة الغابون.

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