خطوة هامة من اتحاد الكرة قبل عودة الجماهير في كأس مصر

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قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخطوة في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك بخصوص عودة الجماهير المصرية من جديد إلى الملاعب في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتم تخصيص نسبة 10% من إيرادات جميع المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي لمصلحة أسر الشهداء إضافة إلى المستشفيات أيضاً، على أن يتم تطبيق الأمر ذاته في مسابقة الدوري المصري الممتاز انطلاقاً من الموسم المقبل والذي سوف يشهد أيضاً عودة الجماهير المصرية إلى الملاعب.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر عودة الجماهير بشكل تدريجي انطلاقاً من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، إضافة إلى حضور 300 مشجع فقط عن كل فريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يتم زيادة العدد بشكل تدريجي أيضاً انطلاقاً من الموسم المقبل ليصل إلى ما سيبدأ عليه عدد الحضور في مباريات كأس مصر في الموسم الحالي.

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