نجم مانشستر يونايتد يُفضل أغويرو على محمد صلاح

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تحدث النجم جاريث كروكس لاعب نادي مانشستر يونايتد ونادي توتنهام هوتسبير سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وتحديداً عن اللاعب الأحق بالحصول على هذه الجائزة في نهاية الموسم.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الثلاثاء عبر شاشة قنوات BBC البريطانية، أكد اللاعب السابق جاريث كروكس أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو من يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حالة فاز أي لاعب آخر بهذه الجائزة فسوف يكون أمراً غير منصفاً على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد جاريث كروكس على أن النجم الأرجنتيني سيرخيو يُقدم رفقة فريق مانشستر سيتي عطاءاً غزيراً وأدائاً مثالياً للغاية على مدار المواسم الخمسة الماضية، وبالتالي فوزه الجائزة سوف يكون مستحقاً للغاية وخاصة بعد أثبت لمدربه الإسباني بيب جوارديولا في الموسم الحالي بأحقيته بمكان في التشكيل الأساسي للفريق.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين إضافة إلى الفرعون المصري محمد صلاح يستحقون التواجد في القائمة النهائية للمرشحين لنيل هذه الجائزة، ولكن وفي الوقت ذاته لا يستحقون الفوز بهذه الجائزة مثلما هو الحال مع سيرخيو أغويرو.

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