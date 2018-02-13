قرار هام من هيكتور كوبر قبل مونديال روسيا المقبل

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص تحضيرات منتخب الفراعنة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وافق على إقامة مباراة دولية ودية تجمع بين المنتخب المصري وبين المنتخب الكويتي على أرض دولة الكويت في شهر مايو المقبل، وذلك في إطار المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة قبل المشاركة في المونديال مباشرة في الشهر الذي يليه.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن قرار موافقة الجهاز الفني للمنتخب المصري على مواجهة نظيره منتخب الكويت، قد جاء نظراً لكون أسلوب المنتخب الكويتي مماثل نوعاً ما إلى أسلوب المنتخب السعودي، والذي يتواجد بدوره بجوار المنتخب المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل.

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