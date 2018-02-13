موراتا: لازلت مشجعاً لريال مدريد وكنت مضطراً للرحيل عن الفريق الملكي

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تحدث النجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حالياً ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن أسباب رحيله عن الفريق الملكي في مناسبتين في المواسم القليلة الماضية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد النجم الإسباني ألفارو موراتا أنه لا يزال حتى هذه اللحظة مشجعاً لنادي ريال مدريد بالرغم من رحيله عنه في مرتين في السنوات القليلة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حياته لم تنتهي بعد رحيله عن البيت الملكي وخاصة رحيله في الصيف الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الإسباني ألفارو موراتا على أنه كان مضطراً إلى الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد، وذلك بسبب كثرة النجوم في الفريق الملكي مما جعله لا يُشارك بصفة أساسية على الإطلاق مع الفريق وذلك سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى في المباريات القوية على مدار الموسم.

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