قرار مفاجئ من إدارة المقاولون العرب رغم الخسارة القاسية أمام الأهلي

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اتخذ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قراراً مفاجئاً للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك على الرغم من الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق ذئاب الجبل على يد فريق الأهلي في المباراة الماضية التي جمعت بينهما بخمسة أهداف مقابل هدفين في مساء يوم أمس الإثنين.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب أنه لم يتم توقيع أي عقوبات مالية من أي نوع على كل لاعبي فريق المقاولون العرب، وذلك على الرغم من الخسارة الكبيرة على يد فريق الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد عادل على أن جميع لاعبي فريق المقاولون العرب قامواً بتأدية دورهُم في المباراة أمام فريق الأهلي على أكمل وجه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن انهيار فريق المقاولون العرب حدث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة وهو الأمر الذي لا يعكس حجم المجهود المبذول من طرف لاعبي الفريق.

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