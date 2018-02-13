نجم ريال مدريد يوافق على انضمام نيمار للفريق الملكي بشرط واحد فقط

تحدث النجم غوتي هيرنانديز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي عن إمكانية انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى صفوف الفريق الملكي انطلاقاً من الصيف المقبل بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة.
فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء لإحدى الإذاعات الإسبانية، أكد النجم غوتي هيرنانديز أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب كبير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمنى بكل تأكيد أن يعلب في صفوف نادي ريال مدريد في يوم من الأيام.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم السابق غوتي هيرنانديز على أن هناك شرطاً أساسياً من أجل تعاقد النادي الملكي مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، وهو عدم التفريط في خدمات الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقابل ذلك، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن ذلك القرار سوف يكون خاطئاً للغاية من جانب إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز.
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