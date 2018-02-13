زيدان: لا نُعاني من الضغط وتركيزي منصب فقط على المباراة

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم غداً الأربعاء ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه لا يشعر بالضغط على الإطلاق قبل خوض هذه المباراة المنتظرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سعيد للغاية رفقة بقية اللاعبين لخوض هذا النوع من المباريات الكبيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن كامل تركيزه منصب في الوقت الحالي فقط على هذه المباراة، وذلك في ظل الأنباء التي أشارت في الآونة الأخيرة من جانب وسائل الإعلام العالمية حول إمكانية إقالته من منصبه في حالة الإقصاء من الفريق الباريسي من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

كما أضاف أيضاً أن فريق ريال مدريد قد استعد بشكل جيد جداً من أجل خوض هذه المباراة على مدار الأيام الماضية مثلما يفعل دائماً قبل خوض أي مباراة في الموسم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المباراة ليست مباراة نهائية ولا تزال هناك مباراة إياب في مطلع شهر مارس المقبل.

وعن المقارنة بين كلاً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جانب فريق ريال مدريد والنجم البرازيلي نيمار جونيور من جانب فريق باريس سان جيرمان، رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اقتصار المواجهة المنتظرة على كلاً من الثنائي، مشدداً على أن هذه المباراة سوف تجمع بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان وليس بين نجمين فقط من 22 لاعباً.

وفي ختام تصريحاته أشاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كثيراً بالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كريستيانو رونالدو نجح في الفوز بخمس كرات ذهبية على مدار مسيرته الرياضية.

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