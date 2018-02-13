التعادل السلبي يحسم ديربي الخليج بين الهلال والعين بمشاركة “حسين الشحات”

Advertisements

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الديربي الخليجي بين فريق الهلال السعودي وبين ضيفه فريق العين الإماراتي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الرغم من الفرص العديدة التي سنحت أمام كلاً من الطرفين في المباراة، إلا أن كلاهما فشل في نهاية المطاف في تحقيق الانتصار، ليكتفِ بذلك كلاً منهما في حصد نقطة واحدة فقط في انطلاقة مشواره الآسيوي.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً كلاً من فريق الريان القطري والذي تعادل أيضاً في هذه الجولة الأولى مع ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني بهدفين لمثلهما لكل فريق.

تشكيلة فريق الهلال الأساسية في المباراة

عبد الله المعيوف / عبد الله الزوري / أسامة هوساوي / ياسر الشهراني / محمد الجحفلي / نيكولاس / عبد الملك الخيبري / مختار فلاتة / محمد كانو / إيزيكويل / أشرف بن شرقي

تشكيلة فريق العين الأساسية في المباراة

خالد عيسى / محمد سالم غازي / محمد أحمد الغريب / إسماعيل أحمد / شيوتاني / كايو لويس / ريان يسلم / محمد عبد الرحمن / حسين الشحات / أحمد برمان / ماركوس بيرغ

ملخص مباراة الهلال والعين

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وهو الأمر الذي وجده كل فريق في غاية الصعوبة نظراً لعدد النجوم الهائل المتواجد في كل فريق، وفي الدقيقة العاشرة سنحت أمام فريق العين فرصة مثالية للغاية حينما انفرد مهاجمه ماركوس بيرغ بحارس المرمى عبد الله المعيوف إلا أن الأخير تألق وأبعد الكرة بنجاح للخارج.

ومن بعدها انخفض إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين سواء من طرف صاحب الأرض فريق الهلال أو حتى من طرف الضيف فريق العين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي بين الفريقين عكس ما توقعت كلاً من الجماهير السعودية وأيضاً الجماهير الإماراتية قبل المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول كل فريق أن يُنسي جماهيره الأداء المخيب الذي ظهر به كلاً منهما في الشوط الأول وإضافة إلى ذلك أيضاً محاولة التركيز بشكل أكبر على كرة القدم والابتعاد عن الأجواء المشحونة التي ظهرت نوعاً ما بين لاعبي الفريقين في الفترة الأولى.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق العين حينما سدد لاعبه البرازيلي كايو لويس كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس مرمى فريق الهلال عبد الله المعيوف أمسك بالكرة بدون أي مشاكل وأبقى على نظافة الشباك.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال أن يقوم بإدخال دماء جديدة على تشكيلته على أرض الملعب، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي عبد الله عطيف ومحمد البريك بدلاً من عبد الله الزوري وعبد الملك الخيبري.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سدد لاعب فريق الهلال نيكولاس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى فريق العين تصدى لها بنجاح مُبقياً على إثارة المباراة، وفي الدقيقة الثمانين نفذ البديل محمد البريك ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى خالد عيسى تصدى للكرة واقفاً بجانب الضيوف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل فريق الهلال ضغطه المكثف على ضيفه بحثاً عن تسجيل هدف الانتصار بأي شكل من الأشكال، ولكنه فشل في نهاية المطاف في تحقيق مبتغاه وخاصة في ظل الدفاع الصلب الذي تميز به فريق العين، لتنتهي قمة الكرة الخليجية على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الكبيرين.

إقرأ أيضاً: زيدان: لا نُعاني من ضغوطات وتركيزي منصب فقط على المباراة