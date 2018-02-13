مصادر صحفية إنجليزية تؤكد اقتراب نجم تشيلسي من الرحيل إلى ريال مدريد

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كشفت مصادر صحيفة إنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص مستقبل النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وحول إمكانية رحيله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم البلجيكي إيدين هازارد قد وافق على فكرة رحيله إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً لن يحدث ذلك إلا في حالة واحدة فقط وهي موافقة إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش على إتمام الصفقة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن إدارة نادي تشيلسي لن تُمانع على الإطلاق فكرة رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف المقبل، إلا أن الصفقة سوف تتم بشرط واحد فقط وهي أن تكون صفقة تبادلية بين الطرفين، وذلك نظراً إلى وجود رغبة كبيرة لدى نادي تشيلسي في التعاقد مع النجم الإسباني إيسكو لاعب نادي ريال مدريد.

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