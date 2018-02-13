الاستقلال الإيراني يفرض التعادل الإيجابي على مضيفه الريان القطري

Advertisements

سقط فريق الريان القطري في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق استقلال طهران الإيراني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر فبراير الحالي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الريان كلاً من عبد الرازق حمد الله في الدقيقة الثامنة وعشر وأيضاً تاباتا في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما سجل أهداف فريق استقلال طهران كلاً من تاباتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة إضافة إلى علي جورباني في الدقيقة الثامنة والثمانين.

Advertisements

وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً كلاً من فريق الهلال السعودي إضافة إلى فريق العين الإماراتي.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية إنجليزية تؤكد اقتراب نجم تشيلسي من الرحيل إلى ريال مدريد