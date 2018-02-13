فيديو: أحمد الشيخ يكشف عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن الأهلي

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كشف النجم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً إلى نادي الاتفاق السعودي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي عن السبب الرئيسي وراء رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي باتجاه الدوري السعودي للمحترفين.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في برنامج خاص مع سيف المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي سيف زاهر، أكد النجم أحمد الشيخ أن السبب الرئيسي وراء رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، هو رغبته في المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم أحمد الشيخ إلى أنه لم يتمكن من الحصول على فرصة حقيقية مع النادي الأهلي مثلما حدث مع لاعبين أخرين، وذلك في إشارة منه إلى الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الذي حرمه من هذه الفرصة.

كما أضاف أحمد الشيخ أيضاً في تصريحاته أنه يتمنى أن ينجح في التألق رفقة نادي الاتفاق السعودي حتى ينضم إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه يرغب في الحصول على فرصة جديدة في النادي الأهلي حينما تنتهي فترة إعارته مع نادي الاتفاق في نهاية الموسم الحالي.

تصريحات أحمد الشيخ حول رحيله عن الأهلي

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