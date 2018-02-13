توتنهام يفرض التعادل على مضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة القمة بين فريق يوفنتوس الإيطالي وبين ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة الثانية والدقيقة التاسعة، فيما نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الخامسة والثلاثين والدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الحادية والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الطرفين في اليوم السابع من مطلع شهر مارس المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وتبقى بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة حائرة بينهما مع وجود أفضلية نسبية لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير بفضل الأهداف خارج الأرض.

تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: دي تشيليو / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / دوغلاس كوستا / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش

خط الهجوم: غونزالو هيغواين

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / إريك لاميلا

خط الهجوم: هاري كين

ملخص مباراة يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى وتحديداً في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء فاجأ فريق يوفنتوس ضيفه بشكل غير متوقع على الإطلاق من جانب أي أحد وذلك بعدما نجح المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في تسجيل الهدف الأول لفريقه في المباراة وسط فرحة عارمة من جانب جماهير نادي السيدة العجوز.

ولم يكتفِ فريق يوفنتوس بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة تقدمه وتسجيل المزيد من الأهداف وخاصة في ظل صعوبة المباراة كثيراً، وفي الدقيقة التاسعة سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية من أجل تعزيز تقدمه حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها المهاجم غونزالو هيغواين بنجاح مسجلاً الهدف الثاني لفريقه والثاني الشخصي له في المباراة.

أما أول رد فعل من جانب فريق توتنهام هوتسبير فقد جاء في الدقيقة السادسة والعشرين، وذلك حينما سدد المهاجم الإنجليزي هاري كين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء إلا أن العملاق جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس تصدى لها ببراعة كبيرة للغاية وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة الثلاثين كاد الأرجنتيني غونزالو هيغواين يقتل أحلام وطموحات الضيوف تماماً، وذلك حينما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت جانباً لتبقى أجواء اللقاء مشتعلة بين الطرفين، ولم يتأخر عقاب فريق توتنهام هوتسبير كثيراً فبعد مرور خمسة دقائق فقط نجح فريق السبيرز في تقليص الفارق بعدما سجل له الهداف هاري كين أولى الأهداف بعدما راوغ العملاق جانلويجي بوفون بطريقة رائعة.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل فريق توتنهام هوتسبير عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعديل النتيجة ومن ثم قلب الطاولة على مضيفه، ولكن المفاجأة غير المتوقعة حدثت مرة أخرى وذلك حينما تحصل فريق يوفنتوس على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إلا أن المهاجم غونزالو هيغواين أضاعها بغرابة شديدة للغاية وأضاع على فريقه فرصة تعزيز تقدمه في النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني تواصلت الإثارة من الطرفين بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق يوفنتوس ينجح في تسجيل الهدف الثالث حينما سدد لاعبه الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير أبعدها بنجاح إلى الخارج.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الدفاعي وذلك من خلال إشراك اللاعب بنتانكور بدلاً من الألماني سامي خضيرة، ولكن ذلك لم ينفع أصحاب الأرض في أي شئ وخاصة بعدما نجح فريق توتنهام هوتسبير في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية والسبعين عبر النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر بحث كلاً من الفريقين عن تسجيل هدف الانتصار الثالث من أجل تسهيل المهمة في مباراة الإياب، ولكن كلاهما فشل في تحقيق ذلك في نهاية المطاف وبذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة في مباراة الإياب مع إمكانية تأهل أي منهما إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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