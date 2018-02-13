مانشستر سيتي يقسو على مضيفه بازل ويقترب من ربع النهائي

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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بازل السويسري بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانت جاكوب بارك على الأراضي السويسرية.

و قد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي كلاً من الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة الرابعة عشر والدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الثامنة عشر وأيضاً الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الثالثة والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الطرفين في اليوم السابع من مطلع شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، إلا أنها سوف تكون مباراة شكلية دون أدنى شك نظراً للفوز الكاسح الذي تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيقه في مباراة الذهاب.