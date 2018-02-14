موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم الاربعاء 14/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ستُقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ستكون مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق رؤوف خليف هو معلق المباراة كما سيكون أيضاً المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / جاريث بيل

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كورزاوا

خط الوسط: لاسانا ديارا / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني