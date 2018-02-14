موعد مباراة ليفربول وبورتو بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال اوروبا اليوم الاربعاء 14/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبورتو بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بورتو البرتغالي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب دراغاو، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

ستُقام مباراة ليفربول وبورتو في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

ستكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عصام الشوالي هو معلق المباراة كما سيكون أيضاً المعلق أحمد الطيب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: جاي غوميز / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

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