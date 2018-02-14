موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري اليوم الاربعاء 14/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق وادي دجلة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ستُقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على كلاً من قناة النيل للرياضة إضافة إلى قناة أون سبورت وأيضاً قناة دي إم سي سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / معروف يوسف / محمد عنتر / عماد فتحي / عبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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