تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام وادي دجلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق وادي دجلة في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ويأمل فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال في تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي في المسابقة، وذلك من أجل تعزيز آماله في خطف المركز الثاني في جدول الترتيب قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2019 م.

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تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة أمام فريق وادي دجلة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / معروف يوسف / محمد عنتر / عبد الله جمعة / عماد فتحي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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